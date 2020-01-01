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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جاكلين عازر تفتتح معرض «شخصيات سكندرية» (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:06 م
الدكتورة جاكلين
الدكتورة جاكلين عازر
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افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد معرضا أثريا بعنوان "شخصيات سكندرية" بمتحف الإسكندرية القومي، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور باسم ابراهيم مدير عام المتحف، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف مكتبة الإسكندرية، والدكتور إسلام عاصم مدير جمعية التراث والفنون التقليدية بالإسكندرية، وإيهاب فهمي مدير عام إدارة الآثار الغارقة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يسلط الضوء على قطعتين أثريتين هما؛ جدارية أبو مينا وتمثال الإسكندر الأكبر، كما تضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وكورال الأطفال.

وأوضح الدكتور باسم ابراهيم مدير عام المتحف، أن المتحف ينظم على هامش افتتاح المعرض عدد من الورش التعليمية، يوم الثلاثاء 28 يوليو، لتنمية مهارات الأطفال من مختلف الأعمار وربطهم بالمتحف وتعريفهم بتاريخ المحافظة، حيث تتنوع تلك الورش لتناسب الأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 15 سنة؛ منها ورش لتعليم الأطفال عمل مجسم للإسكندر الأكبر باستخدام النحت على الجبس، وورش أعمال ورقية.

وأكد أن جميع الورش سوف تقام في حديقة المتحف أو داخل قاعة جيدة التهوية؛ على ان يكون عدد الأطفال بالمجموعة الواحدة 5 أطفال وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر
الدكتورة جاكلين عازر

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