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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يتابع تطبيق إجراءات الوقاية بمجزر ديرب نجم (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:05 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مجزر مدينة ديرب نجم، للاطمئنان على سير العمل بالمجزر، ومتابعة أعمال الذبح استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجازر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات.

وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة من المجزر، وأعمال الذبح يوميًا والتخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة ومنعًا للتلوث.

أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر على مستوى المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحي المبارك تيسيرا على المواطنين، لافتا إلى أنه تم إلغاء الراحات والأجازات أطباء المجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال أيام العيد.

واختتم المحافظ أنه تقرر فتح المجازر بنطاق المحافظة لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة علي المواطنين وذلك طبقًا لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

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