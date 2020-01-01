الأنبا باخوم يزور كنيسة القديس مار جرجس بالقصيرين

زار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية والمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، كنيسة القديس مارجرجس للأقباط الكاثوليك بالقصيرين في زياره رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الايبارشية البطريركية.وتخللت الزيارة الرعوية ترأس الأنبا باخوم القداس الإلهي بمشاركة الأب مجدي زكي راعي الكنيسة.وقدم صلوات القداس الإلهي بمناسبة ذكرى مرور عام على انتقال المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر وشقيق الأب مجدي زكي وأسطفانوس زكي.وشارك بالحضور عدد محدود من شعب الكنيسة والشماس الإكلريكي أمير عبد المسيح والشماس مينا عبد المسيح مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم وذلك حسب الإجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية.واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية الختامية من نيافته إلى الشعب مع طلب الصلاة لأجله.