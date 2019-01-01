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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:03 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية "نظام الثلاث والخمس سنوات" للعام الدراسي 20192020 بعدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على سير الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، رافقه نائبه محمد موسى والدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم.

تفقد المحافظ، سير الامتحانات بمدرسة الشهيد الملازم سامي علي نصر الدين الثانوية الصناعية بنات سابقًا بإجمالي عدد 573 طالبا "شعبة ملابس" يؤدون امتحان مادة الفيزياء، كما تفقد المدرسة الثانوية التجارية المشتركة بإجمالي عدد 286 طالبا "شعبة تجاري" ويؤدون امتحان مادة الضرائب.

واطمئن المحافظ، على انتظام الامتحانات وكذا الوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال التعقيم داخل وخارج اللجان قبل وبعد أداء الامتحان، مؤكدا استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الساعة لرصد أية سلبيات والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم فى بناء الدولة المصرية الحديثة.

وانطلقت أمس 25 يوليو أولى أيام الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس القادم، وإجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول لهذا العام بلغ 34 ألفا و215 طالبا وطالبة موزعين على 140 لجنة بنطاق المحافظة.
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

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