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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك التنمية الإفريقي يوافق على قروض ومنح لمكافحة كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:02 م
بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي
وكالات
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وافق بنك التنمية الأفريقي على قروض ومنح لعدة دول من أجل مكافحة وباء كورونا، مع تضاعف أعداد المصابين في أنحاء القارة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن بنك التنمية الأفريقي سوف يقدم 97.7 مليون دولار لميزانية رواندا لمساعدة البلاد على تعزيز نظام
الرعاية الصحية وتعزيز الصمود الاقتصادي وتخفيف تأثير الوباء على الأشخاص الأكثر ضعفا.

وقال البنك في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إنه في ظل أسوأ سيناريو، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لرواندا بنسبة 2% هذا العام.

وسوف يقدم البنك أيضا 41.2 مليون دولار لجيبوتي، والذي يتضمن قرضا بقيمة 4.1 مليون دولار في إطار برنامجه لتسهيل الاستجابة لكورونا.
ويمكن لجيبوتي، التي سجلت أحد أعلى معدلات الإصابة في القرن الأفريقي، أن تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 3.8% هذا العام.

كما وافق مديرو بنك التنمية الأفريقي على منح بقيمة 53.3 مليون دولار لجامبيا وليبيريا وسيراليون من برنامج تسهيل الاستجابة لكورونا الذي
تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، وهو قناته الرئيسية لتخفيف تضرر الدول الأفريقية من الآثار الاقتصادية والصحية للأزمة.

وقال البنك إن غانا، التي تحتل المرتبة الرابعة في عدد الإصابات على مستوى القارة، سوف تتلقى 69 مليون دولار في منح لتحسين مرافق العزل،
وشراء المزيد من معدات الفحص الطبي والأدوية والتجهيزات والأسرَّة.

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