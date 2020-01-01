إليسا تعقّب على كلمات أغنية «صاحبة رأي»: هذه شخصيتي الحقيقية

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرًا أغنية "صاحبة رأي" وهي (هيد) ألبومها المقبل الذي قررت طرحه في أول أغسطس المقبل وتعاونت في أغنية "صاحبة رأي" مع الملحن سامر أبو طالب والشاعر أسامة مصطفى وتخطت الأغنية حاجز المليون و200 ألف مشاهدة وحققت أصداء ناجحة عند الجمهور.وقال شاعر الأغنية أسامة مصطفى في تصريحات صحفية أن فكرة الأغنية حصل عليها من جملة "أنا صاحبة رأي" الذي قالته إليسا في أحد البرامج الإعلامية حيث تحمست للجملة ولم تمر على أذني مرور الكرام وقررت أن أقدمها أغنية لإليسا في يوم من الأيام وبالفعل قد كان.وأكد أسامة، أنه حينما كتب كلمات الأعنية كان يعرف أنها تنطبق على شخصيتها الحقيقية، مشيرًا إلى أنه لا يخفى على أي متابع لـ إليسا أن لديها وجهة نظر واضحة في الأمور، ودائمًا ما تقول رأيها بصراحة وعفوية، ومن خلال متابعتي لإليسا كواحد من المحبين لفنها ومن خلال تعاملي معاها على المستوى الشخصي كونت لها صورة جميلة حاولت أنقل جزء منها في أغنية "صاحبة رأي.وحول رد فعل إليسا على الأغنية، قال أسامة مصطفى إن النجمة اللبنانية قالت: "انتوا دخلتوا جوة شخصيتي وروحي وعقلي"، ونوه إلى أنها طلبت كتابة كوبليه آخر وفور لنتهاء المكالمة معها انتهى من كتابته، قمة سعادتي لما لإليسا اختصتني بمفاجأة أثناء التحضيرات النهائية للألبوم وأخبرتني أن صاحبة رأي هيكون اسم اللألبوم.