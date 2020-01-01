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اقتصاد

«CIT» تنطلق برنامجها المتكامل للابتكار والتحول الرقمي

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 م
الدكتور محمد خليف
الدكتور محمد خليف
طارق عتمان
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أطلقت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، برنامجها المتكامل "Go Digital" لتعزيز الابتكار في قاطرة التحول الرقمي المصرية، بهدف ترسيخ مكانة الصناعة الرقمية في مصر على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإقليمية، وتعزيز دور خدمات وحلول ومنتجات الثورة الرقمية الحديثة، وفقًا لرؤية القيادة السياسية التي تستهدف الوصول إلى التنمية المستدامة عبر قاطرة التحول الرقمي، وإزاحت الستار عن المميزات التنافسية للكوادر البشرية والقدرات الفنية للشركات المصرية.

ويدعم برنامج "Go Digital" العديد من الصناعات والقطاعات الرئيسية في الدولة ومنها الصحة ومكافحة الأوبئة وأنظمة التعليم عن بعد والترويج السياحي ومواجهة تحديات قطاع الضيافة والفندقة وتطبيقات الواقع الإفتراضي لصناعة المؤتمرات والمعارض عن بعد وتطبيقات التباعد الإجتماعي وتعزيز الإجراءات الإحترازية وغيرها، ومن المقرر أن يساهم البرنامج بعد التعاون مع مختلف القطاعات في دعم الابتكار لدى الشركات المصرية وتفضيل وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، تشجيعا لمفاهيم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال حزمة الحوافز التشجيعية وجوائز تشجيع الأفكار الابتكارية، تقديم باقة متكاملة من الحلول الذكية لكافة القطاعات التي تأثرت بأزمة جائحة انتشار الفيروس العالمي كورونا وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

وأعرب الدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس محور الابتكار وريادة الأعمال، عن بالغ سعادته بإطلاق البرنامج الذي عملت الغرفة على تصميمه بعد دراسة متأنيه للمستجدات المتلاحقة والدور المنوط بالصناعة الرقمية في مرحلة مابعد كورونا، مضيفا: "نتطلع في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تبني البرامج ذات المميزات التنافسية والقيمة المضافة العالية التي من شأنها المساهمة البناءة في رسم ملامح المستقبل لمجهودات الدولة في الدفع بقاطرة التحول الرقمي في مصر، وعبر برنامج Go Digital فإننا نفتح نافذة جديدة لأصحاب الأفكار والحلول والمنتجات والخدمات المبتكرة لكل كافة القطاعات الرئيسية، ونوفر جسر من التواصل البناء بين احتياجات ومتطلبات القطاعات الرئيسية من أصحاب الخدمات من الشركات المصرية، بالإضافة إلى أننا نتيح فرصة عظيمة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للتأهل بكافة الأدوات الحديثة لمستقبل الصناعة الرقمية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية".

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج "Go Digital" ثلاث محاور أساسية لضمان التحقيق الأمثل للأهداف السالف ذكرها وهي مسابقة لإطلاق العنان للابتكار في المجالات التي سيتم الإعلان عنها تباعًا مع إتاحة المشاركة للأفراد والشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد المعوقات والتحديات التي تواجه رؤيتهم المستقبلية وتلبية متطلباتهم من الأنظمة الذكية لإتاحة قيمة مضافة.

وتتطلع "CIT" إلى تكاتف المجهودات لضمان تحقيق أعلى فائدة لكل الأطراف سواء من الشركات وأصحاب الأفكار أو ممثلي القطاعات من هيئات أو كيانات اقتصادية أو مؤسسات خدمية، أما المحور الثاني هو مسرعة الأعمال والحاضنة والتي ستضم كافة الأفكار الجديدة أو الشركات الناشئة للعمل على تطويرها عبر برنامج تأهيل فني متكامل، والمحور الثالث هو مجموعة من الأنشطة وورش العمل والندوات التي تستهدف رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي والتقنيات الجديدة ونقل المتغيرات المتلاحقة في الصناعة وتقديم الاستشارات والتدريبات اللازمة لتمكين الشركات من كافة أدوات نماذج الأعمال المتطورة التي ستحقق أهداف البرنامج.

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