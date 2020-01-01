«التحليل الإحصائي للبيانات».. دورة تدريبية موسعة بجامعة القناة

نظم مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية موسعة عن بعد بعنوان "التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج SPSS" برنامج أساسى يتبع جدارة البحث العلمي، على مدار ثلاثة أيام متتالية من ١٨- ٢٠ يوليو الحالي.وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، على الاستمرار في استكمال المصفوفة التدريبية المقدمة للعاملين خاصة أعضاء هيئة التدريس من خلال التعليم والتدريب عن بعد عبر المنصات الإلكترونية؛ مؤكدة إن التدريب اونلاين قد أثبت كفاءته في رفع مهارات وإعداد كوادر مدربة في شتى فروع العلم والمعرفة.ومن جهته، أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، إن المركز يستعد لتأهيل منتسبي الجامعة خاصة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخطة تدريبية متكاملة، تتفق واحتياجاتهم العملية والمهنية، وتؤهلهم لأن يكونوا كوادر بشرية على مستو عال من المعارف والمهارات المختلفة.وأضاف أن برنامج التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج "SPSS" استهدف جميع الفئات، وشارك به ٢٣ متدربا من مختلف كليات الجامعة، متابعا أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي عبر منصة مايكروسوفت تيميز الإلكترونية في المواعيد المحددة للتدريب من العاشرة صباحا حتى الثالثة ظهرا.وصرحت الدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، إن البرنامج تضمن العديد من الأنشطة والموضوعات منها:-أنواع البيانات والمتغيرات، وطرق الكشف عنها باستخدام "كولوجروف، سميرنوف وشابيرو، ويلك"، كما تناول الفرق بين البيانات البارامترية واللابارمترية، والفرق بين الإحصاء الوصفي والاستدلالي، وكيفية إدخال البيانات وتعديلها، الاختبارات الإحصائية المختلفة التي تناسب التصميم البحثي، تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وطرق حساب الصدق والثبات، مع كيفية التعليق على نتائج التحليل الإحصائي، وطرق إدراج التحليل الإحصائي على أنواع الرسم البياني المختلفة، وكذلك أنواع العينات وكيفية حساب حجم العينة، وإمكانية استخدام برنامج الإكسيل في التحليل الإحصائي، استخدام برنامج AnalyStat في التحليل الإحصائي باستخدام الموبايل أو التابلت.قام بالتدريب الدكتور عبد الغفار أبوالسعود، المدرب المعتمد بالمركز ومدير مركز النشر العلمي بالجامعة.