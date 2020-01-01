خدمات «أونلاين».. بدء التحول الرقمى بـ«قناة السويس»
الأحد 26/يوليه/2020 - 10:46 ص
مصطفى ديابطباعة
أعلنت هيئة قناة السويس عن تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية لعملائها عبر الإنترنت "أونلاين" في إطار خطة التحول الرقمي.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن خطة التحول الرقمي تشمل خدمة طلب عبور السفن لوكلاء الملاحة، وخدمة تخفيضات الخطوط الطويلة للسفن وخدمات الترسانات لمستخدمي البوابة، وخدمة المزايدات والمناقصات للموردين.
وتتيح الخدمات الإلكترونية الجديدة على الموقع الرسمي للهيئة عدة مزايا أهمها التواصل المستمر مع التوكيلات الملاحية والعملاء من خلال الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني، كما تضمن سلامة العملاء من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.
ويستفيد من الخدمات الإلكترونية كل من التوكيلات الملاحية والعملاء ومستخدمي البوابة والموردين ويتطلب التسجيل المبدئي تحديد نوع المستخدم بإدخال بعض البيانات الأساسية كالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم لضمان الخصوصية.
ويعقب ذلك إدخال بعض المعلومات الإضافية ذات الصلة بالعميل ونوع الخدمة الإلكترونية المطلوب الاستفادة منها والمستندات المطلوب تقديمها وإتاحة تحميلها على الحساب الخاص بالمستخدم.
ودشنت الهيئة خدماتها عبر الرابط: https:buff.ly2WF/v0cU، مؤكدة أن الاتجاه العام هو التحول الرقمي.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن خطة التحول الرقمي تشمل خدمة طلب عبور السفن لوكلاء الملاحة، وخدمة تخفيضات الخطوط الطويلة للسفن وخدمات الترسانات لمستخدمي البوابة، وخدمة المزايدات والمناقصات للموردين.
وتتيح الخدمات الإلكترونية الجديدة على الموقع الرسمي للهيئة عدة مزايا أهمها التواصل المستمر مع التوكيلات الملاحية والعملاء من خلال الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني، كما تضمن سلامة العملاء من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.
ويستفيد من الخدمات الإلكترونية كل من التوكيلات الملاحية والعملاء ومستخدمي البوابة والموردين ويتطلب التسجيل المبدئي تحديد نوع المستخدم بإدخال بعض البيانات الأساسية كالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم لضمان الخصوصية.
ويعقب ذلك إدخال بعض المعلومات الإضافية ذات الصلة بالعميل ونوع الخدمة الإلكترونية المطلوب الاستفادة منها والمستندات المطلوب تقديمها وإتاحة تحميلها على الحساب الخاص بالمستخدم.
ودشنت الهيئة خدماتها عبر الرابط: https:buff.ly2WF/v0cU، مؤكدة أن الاتجاه العام هو التحول الرقمي.