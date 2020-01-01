مدير «تعليم المنوفية» يتابع امتحانات مدرسة الضبعة النووية (صور)

تابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح اليوم الأحد، الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لجائحة كورونا.يذكر أن المديرية خصصت سبع قاعات مجهزة إلكترونيا لاستضافة الطلاب لأداء الاختبارات التي تبثها وزارة التربية والتعليم بنظام "أون لاين".وخلال تفقده لجان قاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، اطمأن سويد على التزام الطلاب بالحضور وانتظام خدمة الإنترنت وأوصى بعمل محاضر رسمية ورصد أي أعطال لشبكة الإنترنت وإبلاغ الوزارة بها حفاظا على حقوق الطلاب.