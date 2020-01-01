«الشباب والرياضة» تكرم محافظ الدقهلية على مبادرة «طور وغير»

تسلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأحد، شهادة تقدير من وزارة الشباب والرياضة لحصول المحافظة على أعلى الدرجات في مبادرة "طور وغير" وحصولها على أعلى الدرجات في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.وقام بتسليم الشهادة لمحافظ الدقهلية الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالنيابة عن الوزير تقديرا لجهود المحافظ على جهوده المتميزة في دعم قطاعات الرياضة بمختلف أنواعها ودعمه للشباب على مستوى المحافظة.وأكد محافظ الدقهلية - في بيان - أنه لا يدخر جهدا في دعم الرياضة والرياضيين وأنه لا يتوانى في دعم جهود الشباب وابداعاتهم ومختلف أنشطتهم الرياضية وغيرها إيمانا منه أن الشباب هم مستقبل الوطن وركيزة المستقبل.وأوضح أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة مطالب المواطنين وفي المقدمة منهم الشباب بمختلف قطاعاتهم وأنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الشهادة تقديرا لأبناء الدقهلية جميعا على تميزهم وابداعهم.