خطة طوارئ لـ«مياه المنوفية» استعدادًا لعيد الأضحى

أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.وأوضح "نجيب" - في بيان اليوم الأحد - أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة، وتوفير كمية المياه اللازمة لاستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.وأضاف أنه يتم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.وأشار إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة والكيميائيين في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها، مؤكدًا متابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وسرعة حلها خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.