«التعليم»: اتخاذ الإجراءات القانونية حال فقد أوراق من بوكليت طلاب الثانوية

قال رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن كنترولات تقدير الدرجات وتصحيح مواد الثانوية العامة، تسير على قدم وساق، وفق الخطة الزمنية المقررة.ويتفقد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، كنترول شبرا الخيمة، للاطمئنان على سير عملية التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول .وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه فيما يخص شكوى الطالبة، التي قام الكنترول بتبليغها بفقدان أوراق من كراسة إجابة الفيزياء الخاصة بها، تم فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الطالبة، وأى طالب يقع فى هذه الحالة.وشدد حجازي، أن بعض الكنترولات وجدت هذه الأزمة، فى بعض كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة وتم اتخاذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الطلاب .ومن المقرر أن تنتهي الكنترولات تصحيح جميع المواد غداً الإثنين، موضحا أن جميع العينات العشوائية فى جميع المواد تم الانتهاء منها وإعلانها وما تبقى هو استكمال التصحيح النهائى فى المواد.وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2020، سيتم إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الأضحى.