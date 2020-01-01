«عارف»: مبادرة «مايغلاش عليك» فرصة لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها

اعتبر الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي انطلقت اليوم الأحد، فرصة حقيقية لإنعاش الصناعة الوطنية، وتشغيل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى، علاوة على أنها فرصة لتحريك الركود في الأسواق في أغلب القطاعات الصناعية.وشدد عارف على استعداد المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان للمشاركة فى هذه المبادرة وتوفير السلع بعروض وخصومات كبيرة تلشجع المواطنين على الشراء لتحقيق الهدف من المبادرة الرئاسية، لافتًا إلى أن أبرز هذه القطاعات يتمثل في قطاع الصناعات الغذائية، الكهربائية، مواد البناء، الجلود، الأثاث، فضلًا عن قطاعات الحرف اليدوية والملابس الجاهزة.كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق قبل أيام مبادرة "مايغلاش عليك"، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك لتحريك الاقتصاد.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب للغاية، بعد الركود الذى تسببت فيه تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا وما ترتب عليه من تباطؤ في الإنتاج المحلي وتوقف العديد من المصانع، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم فى عودة المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وإتاحة عدد كبير من فرص العمل.ويتجاوز حجم الاستثمارات بمدينة العاشر من رمضان 200 مليار جنيه وبواقع تشغيل 500 ألف عامل تقريبًا، كما تمثل المدينة ثلث الصادرات المصرية.