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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معاملة سيئة وعنف.. تقرير حقوقي يكشف الانتهاكات التركية في السجون

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:27 ص
السجون في تركيا
السجون في تركيا
أمينة ذكى
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نشرت جمعية حقوق الإنسان - فرع إسطنبول - تقريرًا عن انتهاكات حقوق السجناء في منطقة مرمرة بتركيا، وذلك في الفترة في أشهر أبريل ومايو ويونيو، ووفقًا لتقرير اللجنة الحقوقية، فقد رصدت الجمعية 2314 انتهاكًا للسجناء، منها المعاملة السيئة وتأخير وصول الدواء، ضرب وتعنيف السجناء.

ومن بين الانتهاكات الأخرى التي تم رصدها، الاعتداء على السجناء وتعنيفهم، ومنع المقابلات مع ذويهم، والحد من استخدام الهاتف، وحظر المطالعة وعدم توفير معلومات لعائلات السجناء عن أحوالهم، وعدم اتخاذ تدابير كافية للحد من انتشار وباء كورونا"، إلغاء إدارات السجون كل الحقوق الاجتماعية، وحظر لقاء السجناء بأسرهم ومحاميهم، وإلغاء الإحالات إلى المستشفيات".

وقالت رئيسة الجمعية في إسطنبول، غولسيران يوليري: أن 187 سجينًا من إجمالي 25 سجنًا تقدموا بطلبات تكشف عن تعرضهم لانتهاكات، حيث تم تسجيل 533 مخالفة في شهر أبريل و645 مخالفة في مايو، و1136 مخالفة في يونيو.

وتابعت يوليري: "تلقينا طلبات كثيرة من سجون أخرى مثل كتكيرداغ وسيلفري ومالتبه، تكشف عن تعرض عدد كبير من السجناء لانتهاكات.

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