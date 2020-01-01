السماح لأطفال ألمانيا بـ «استجواب» وزراء في المستقبل

أقرت اللجنة المعنية بالأطفال في البرلمان الألماني "بوندستاج" في وثيقة خاصة بها أنه من المقرر السماح للأطفال مستقبلًا بطرح أسئلة على الوزراء في البرلمان مرة سنويًا.وجاء في الوثيقة أنه من المقرر أن يدخل أطفال من الصفين السابع والثامن البرلمان لمدة ساعة مستقبلًا مرة واحدة في العام.وتم الاقتراح داخل الوثيقة أن يكون هناك "ساعة أسئلة للأطفال" بصورة دورية، وفقا للنموذج الهولندي: بحيث يتم السماح لتلاميذ بتوجيه أسئلة لوزراء أو وكلاء وزراء في البرلمان قبل وقت قصير من بداية العطلة الصيفية من كل عام.