«الدقهلية»: ذبح الأضاحي مجانًا في جميع المجازر خلال العيد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن ذبح الأضاحى خلال أيام العيد للمواطنين سيكون مجانا بجميع مجازر المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى.وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأحد - أن هذا القرار يأتى فى إطار التيسير على المواطنين وحفاظا على الصحة العامة وتحقيق الضمان الكامل للفحص البيطري لجميع الأضاحي، حرصا على سلامتها وحفاظا على صحة المواطنين.وأضاف أن القرار يستهدف القضاء على ظاهرة الذبح بالشوارع وذلك حفاظا على الصحة العامة، وكلف الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فى هذا الشأن.وشدد على تزويد المجازر بعدد كاف الأطباء البيطريين للإنجاز بأقصى سرعة ممكنة ومنع التكدس والزحام، وضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية الواقع في نطاقها المجازر للانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمجازر.