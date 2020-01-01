خالد عليش: «أي حاجة تشتريها بفلوس تعتبر رخيصة»

شارك الفنان خالد عليش، متابعيه، تغريدة جديدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وكتب خالد عليش قائلا: "أي حاجة تقدر تشتريها بفلوس مهما كانت كتير فهي رخيصة ‎#كلام عميق بالكنافة"، وتفاعل معه العديد من متابعيه.يذكر أن آخر أعمال خالد عليش تقديم أحد البرامج التلفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا.وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.