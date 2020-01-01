كورونا يغلق بلدة فلسطينية 48 ساعة

أعلن محافظ جنين شمال الضفة الغربية بفلسطين اللواء أكرم الرجوب، إغلاق بلدة "يعبد" جنوب غرب جنين لمدة 48 ساعة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد؛ وذلك بعد تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في البلدة.وقال الرجوب لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي؛ لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام التام، ليتم تجاوز هذه المرحلة.