بدء امتحانات القبول للمتقدمين بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بالضبعة -محافظة مطروح)، اليوم وتستكمل غدًا، للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستجرى بمقرات مراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.وأتاحت الوزارة أرقام جلوس الطلاب، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، وطالبت الطلاب بطباعتها، التي ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب.وناشدت الوزارة جميع الطلاب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.وأكدت الوزارة، على ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.