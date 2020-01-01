بأياد مصرية.. استعدادات افتتاح 6 محطات مترو بالخط الثالث (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولي المصرية، اليوم الأحد، تقريرًا عن استعدادات افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بأيادي مصرية، اليوم الأحد.وأشار التقرير، إلى أن المرحلة الرابعة للخط الثالث 6 محطات هي: (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور)، بطول حوالي 7.8 كيلو متر، جميعها علوية منفذة عبر كبارٍ علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسرًا علويًا.كما أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق، يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيادٍ مصرية من خلال شركات مصرية وطنية.أما محطة عدلي منصور، فهي محطة تبادلية تعد مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي "عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان".