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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«لتحقيق العدالة الاجتماعية».. البرلمان يناقش قانون «التخطيط العام»

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:12 ص
البرلمان
البرلمان
مني هيبة
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أكدت الحكومة على أهمية قانون التخطيط الجديدة والآثار الإيجابية التي ستنتج عن تطبيقه، مشيرة إلى أنه يسعى لتحقيق عدد من الأهداف المرتبطة بحياة المواطنين ارتباطًا مباشر، وأبرزها تحسين جودة حياتهم، ورفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة.

وأشارت في المادة الثانية من القانون التي تقدمت به إلى مجلس النواب، إلى عدد من الأهداف الاخرى، وأولها تمكينها من متابعة تنفيذ الخطة التنموية وتقييم نتائجها، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي وآليات الشراكة بينها.

كما بينت أنه سيساعد أيضًاعلى تعزيز التنافسية، وسد الفجوات التنموية على المستويين القطاعي والجغرافي، إضافة إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى التنمية المستدامة المتوازنة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك في قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذي تجري مناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

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