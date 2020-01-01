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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الهند: كورونا ما زال خطيرا

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:32 ص
ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
وكالات
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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد، إن فيروس كورونا ما زال خطيرا مثلما كان عند ظهوره لأول مرة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لوقف تفشي الفيروس.

وتعد الهند ثالث أكبر دولة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وذكرت شبكة " إن دي تي في" أن مودي قال في برنامجه الإذاعي الشهري إنه على الرغم من أن الهند من بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، فإنها تمكنت من تسجيل معدل شفاء ناجح من الفيروس.

وقال: "اليوم معدل الشفاء من فيروس كورونا في بلادنا أفضل من دول أخرى. لقد تمكنا من إنقاذ حياة الملايين من المواطنين، ولكن تهديد فيروس كورونا لم ينته بعد".

وأضاف: علينا الالتزام بالحذر، علينا أن نتذكر أن الفيروس ما زال خطيرا.

ووجه مودي كلمة لمن يشعرون بالتعب من ارتداء الكمامات، وقال: بعض الأحيان، تواجهنا مشاكل مع الكمامات. البعض يخلعون الكمامات أثناء التحدث. عندما تشعر بالرغبة في خلع الكمامة، تذكر الأطباء الذين يواجهون فيروس كورونا وهم يرتدون هذه الكمامات لساعات.

وكانت الهند قد سجلت اليوم 48661 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابات مليونا و385 ألفا و522 حالة.

كما تم تسجيل 705 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 32063 حالة.

ومع ذلك، سجلت الهند معدل شفاء يتجاوز 63%.

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