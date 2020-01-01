محافظ قنا يتفقد لجان الدبلومات الفنية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لعدد من لجان إمتحانات الثانوية الفنية بمدينة قنا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها والاطمئنان من رؤساء اللجان على عدم وجود أي معوقات وتذليل أى عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان.رافقه خلال الجولة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.وتفقد الداودى عدد من مقرات اللجان هى (مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات بمدينة العمال- مدرسة قنا الثانوية الزراعة العسكرية بالصالحية) واطمأن المحافظ على الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا وإتباع النصائح الطبية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب داخل وخارج اللجان.وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الفنية لهذا العام يبلغ ٢٦ ألفا و٤٤٣ طالبا وطالبة موزعين على ١٠٥ لجان رئيسية تضم ١٨٠٠ لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن ١٤ طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات التربية والتعليم يقوما بمتابعة امتحانات الثانوية الفنية لحظة بلحظة لرصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان وكذا الإهتمام بنظافة محيط مقرات اللجان.