«العامة للبترول» تنفى ضلوعها فى تلوث شاطئ رأس غارب

نفت الشركة العامة للبترول، بمدينة رأس غارب مسئوليتها عن التلوث البترولي بشاطئ المدينة، بعد تداول صور وتقارير لتلوث بترولي وتجمع بقع زيتية على الشاطئ.وأكد المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان له، إنه تم تنظيف شاطئ مدينة رأس غارب من البقع الزيتية والحشائش ومقذوفات البحر، من خلال المعدات والأجهزة الخاصة بقطاع حماية البيئة بالشركة العامة للبترول.وأضاف عبدالصادق أن الشركة غير مسئولة عن حدوث التلوث البترولي نهائيا، وأنها ليست لها أي دور فيما صدر عن تلوث بترولي على شاطئ المدينة.وكانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الشركة العامة للبترول، قد بدأت في أعمال مكافحة التلوث البترولي الذي شهده شاطئ كورنيش رأس غارب بطول نحو كيلومتر، وذلك من خلال إزالة البقع الزيتية وعدم انتشارها في المنطقة البحرية، حيث تمكن باحثو جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر من العثور على "بصمة" من الزيت الخام الذي تكون على الشاطئ، لإرسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها وتحديد الجهة المتسببة في تلوثه، لاتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتحديد الأضرار البيئية والمالية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.