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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

46 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:48 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم العشرين على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 46 حالة إصابة جديدة بينها 35 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83830 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية جرى تسجيلها بواقع 22 حالة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد و13 حالة في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في منطقة منغوليا الداخية و3 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وفوجيان وشاندونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2045 حالة غادر منها 1963 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78908 أشخاص، مشيرة إلى أن 11762 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 673 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه جرى أمس تسجيل 68 حالة جديدة بدون أعراض بينها 8 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 292 حالة منها 91 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 2505 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 18 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 458 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1455 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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