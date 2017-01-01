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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء بالتجمع الخامس (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:28 ص
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
علا العلاف
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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة دور ونصف الدور مخالف بالقطعة 72 بالحى الأول بالتجمع الخامس، وذلك لمخالفة البناء بعد تفعيل قانون التصالح فى 8 أبريل 2019 حيث قام مالك القطعة باستكمال الروف بالكامل، ولم يكتفى بهذه المخالفة بل قام ببناء دور كامل آخر وذلك فى شهر رمضان الماضي.

وأكد غنيم أنه تم التوجه للقطعة أثناء المبانى وقام المالك بغلق باب الفيلا، ومنع رجال الجهاز والشرطة من القيام بمهامهم، وعلى الفور تم تصعيد الأمر للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، وإزالة الأدوار المخالفة.

وأوضح أن الإزالة تمت بنجاح بقيادة المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، حيث تم إزالة الأدوار المخالفة بالكامل كما تم رفع عدادين للكهرباء لوحدتين بنفس المبنى وذلك لمخالفة النشاط وتحويل من سكنى إدارى.

وأعلنت المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس أنه تم تقسيم البدروم لثلاث وحدات إداري وتجاري بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة للمالك من الجهاز، وتم إزالة جميع الحوائط المخالفة بالبدروم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة نفذت بعد رفع الأمر للجهات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالأمر، وبناءا عليه تم التنفيذ طبقا لقرار السلطة المختصة وذلك بعد إجراء كافة الدراسات الأمنية المطلوبة، وتمكين الجهاز من أعمال سلطاته في إزالة المخالفات المذكورة.

حضر الإزالة اللواء طارق راشد، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، والعقيد هشام مهدى المشرف العام على إدارات الأمن بالجهاز، وذلك من خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف القطاعات الشرطية، بالتنسيق الكامل مع قطاع الأمن الوطنى.
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء
حملة مكبرة لإزالة مخالفة بناء

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