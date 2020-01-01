58 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14،150 حالة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 46 إصابة وافدة من العراق، الولايات المتحدة، روسيا، الهند، وهونج كونج، بينما سجلت عدد الإصابات المحلية 12 حالة.ومن ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا دون تغيير عند 298 حالة، بينما ارتفعت عدد حالات الشفاء بمقدار 24 حالة إلى 12،890.