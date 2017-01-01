رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 272464 حالة

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:44 ص
كورونا باكستان
كورونا باكستان
أ ش أ
طباعة
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 272464 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5809 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 224291 حالة.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يوجه بتوفير «حياة كريمة» لـ الطفل صابر

بتكلفة 17.5 مليار جنيه.. المخطط الكامل لمشروع تطوير«جزيرة الوراق»

«الأرصاد»: طقس «غير مستقر» غدًا.. وأمطار على الصعيد

«التموين»: إضافة مواليد جدد على البطاقات فى أغسطس «فشنك»

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

الطيران الكويتى: 1250 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 8 رحلات

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

فلكى كويتى: الحرارة فى عطلة العيد تصل إلى 53 درجة

دراسة: المنازل الأمريكية محدودة المساحة تُعيق تطبيق إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي

الإفراط فى استخدام مطهر ومعقم اليدين يؤدى إلى التهاب الجلد الحاد

دراسة جديدة تكشف تأثير كورونا على المدخنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو فى الأسمرات

أستاذ بالأزهر: هناك قصائد فقدت من أحمد شوقى.. وحافظ إبراهيم رفض منحه لقب أمير الشعراء

ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

محمد نبيل: أحُيي ذكرى البطل المنسي لـ«الولاد والأرض».. وشهادات موثقة عن رجال «أزمنة الجمر» قريبًا (حوار)