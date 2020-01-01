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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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منوعات

فلكى كويتى: الحرارة فى عطلة العيد تصل إلى 53 درجة

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:33 ص
طقس الكويت
طقس الكويت
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كشف الخبير الفلكي الكويتي عادل المرزوق أن طقس الكويت سيكون شديد الحرارة، اعتبارا من يوم الوقوف بعرفة؛ حيث ستتراوح خلال عطلة العيد بين 50 و53 درجة مئوية، لافتا إلى أن الإنسان سيشعر بأن الحرارة في هذه الفترة تصل إلى 58 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف المرزوق - في تصريح صحفي - أن حالة الطقس في منطقة الخليج العربي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بسبب مرور منخفض جوي على منطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية، والذي سيكون مركزه الكويت؛ ليتعمق أكثر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل؛ حيث من المتوقع أن تبلغ قوة هذا المنخفض 994 مليبار.

وأشار إلى أنه سيقابل هذا المنخفض المتمركز في الكويت ومنطقة الخليج العربي، 3 بؤر من المنخفضات الجوية، التي تبلغ قوتها بين 992 و998 مليبار، والمتمركزة على طول الضفة الشرقية للخليج العربي في نطاق كبير من المنخفض الجوي، الذي يمتد داخل الأراضي الإيرانية من منطقة عبادان في شمال الخليج العربي، وحتى الحدود الإيرانية ـ الباكستانية جنوبا، فضلا عن تواجد منخفض الهند الموسمي الهائل، والمتمركز في وسط المحيط الهندي، بقوة تتراوح ما بين 1008 و1006 مليبار.

وتابع الفلكي الكويتي إن منخفض الهند الموسمي، يؤدى إلى هبوب رياح (الكوس) حاليا، والتي تسبب ارتفاعا ملحوظا في نسبة الرطوبة الجوية؛ لتتراوح ما بين 65 و85%؛ لتزيد من درجات الحرارة المحسوسة لدى الإنسان.

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