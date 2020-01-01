الطيران الكويتى: 1250 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 8 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 1250 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 625 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة على متنها 190 راكبا إلى الإسكندرية وأخرى على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت، أمس السبت، مغادرة 1895 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 12 رحلة جوية.