كورونا فى إيران: الإصابات 288 ألفا والوفيات 15 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى 288 ألفا و839 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت طهران، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن 15 ألفا و484 شخصا توفوا جراء الفيروس في البلاد، بينما تعافى 251 ألفا و319 منه.ومر نحو 22 أسبوعا منذ أول حالة جرى تسجيل إصابتها في إيران.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.