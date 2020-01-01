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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:45 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتّحدة
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.174.437 إصابة، بينها 68.212 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (مقابل 73.800 في اليوم السابق).

كما تسبّب "كوفيد-19" بوفاة 1067 شخصًا في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة (مقابل حوالى 1150 في اليوم السابق) لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 146.391 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة "كوفيد-19"، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

بالمقابل فإنّ حوالى 1،28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض "كوفيد-19".

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدًا متسارعًا في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وهو اليوم الثاني عشر على التوالي الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة.

وكانت البلاد بلغت عتبة الثلاثة ملايين إصابة في 8 يوليو.

وبعدما انخفضت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما دون 500 وفاة يوميا في نهاية يونيو عادت الحصيلة في الأيام الأربعة الأخيرة لتتخطى الألف وفاة يوميًا.

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