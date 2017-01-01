روبرت كوخ: 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

سجلت ألمانيا 305 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205269.وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتا عند 9118.وكان المعهد أفاد أمس السبت بتسجيل 781 إصابة وسبع وفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.