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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: المنازل الأمريكية محدودة المساحة تُعيق تطبيق إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:38 ص
العزل المنزلي
العزل المنزلي
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كشفت دراسة أمريكية أن خمس منازل الولايات المتحدة محدودة المساحة، ما يعيق تطبيق إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت الدراسة أن، الباحثين توصلوا إلى أن أكثر من 20% من الأسر في جميع أنحاء البلاد تفتقر إلى غرف نوم وحمامات كافية للسماح لشخص يعاني من فيروس كورونا المستجد بالعزل، وهذا يغطي ربع السكان تقريبًا.

وأكدت أن ظروف السكن تعد أحد الأسباب التي أدت إلى تعرض الأمريكيين لأضرار بالغة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، قالت الدكتورة تاليا شوارتز، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى جبل سيناء في مدينة (نيويورك): "هذا لا يؤثر على الجميع بنفس الطريقة".. مضيفة أنه من الصعب على أي عائلة أن تمنع انتشار الفيروس التاجي في الأسرة، مؤكدة على أن الأمر أكثر صعوبة إذا كنت تعيش في ظروف مزدحمة.

وأشارت إلى أن نصيحة خبراء الصحة بشأن عزل أفراد الأسرة المرضى تبدو منطقية، لكن يمكن أن يكون محبطًا للأشخاص الذين لا يملكون مساحة للقيام بذلك.

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