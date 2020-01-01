بريطانيا تعزز من قدرتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن بلاده ستعزز قدراتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء في إطار مراجعة حكومية للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.وكانت بريطانيا قالت إنها تشعر بقلق من تجربة قمر صناعي روسي تضمنت إطلاق مقذوف له خصائص السلاح.وأضاف الوزير، في مقال بصحيفة «صنداي تليجراف» أن الصين تشكل تهديدًا أيضًا لبلاده، مشيرًا إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء.وزاد التوتر بين بريطانيا وروسيا في الأسابيع الأخيرة إثر قرار لندن فرض عقوبات جديدة على موسكو بتهمة السعي للتدخل في الانتخابات التي جرت العام الماضي ومحاولة التسلل إلى أبحاث خاصة بلقاح.ما أعلنت بريطانيا يوم الاثنين أنها ستعلق معاهدة لتسليم المطلوبين مع هونج كونج في تصعيد لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.