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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير الصحة يتفقد طوارئ الجراحة بالسويس العام.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:14 ص
الدكتور فيصل جودة،
الدكتور فيصل جودة،
كريم أنور
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أجرى وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور فيصل جودة، زيارة لقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ورافق وكيل الوزارة، مدير مستشفى السويس العام، الدكتور يوسف خليفة، خلال زيارته للمستشفى لمتابعة سير العمل وتواجد النوبتجيات وتوافر المستلزمات والأدوية اللازمة استعدادًا لفتره الاجازات بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

واستهدفت الزيارة الوقوف على مدى جاهزية واستعداد مستشفى السويس العام لاستقبال الطوارئ المرتبطة بحوادث الطرق بعد السماح بعودة الحياة الى طبيعتها، وتردد المواطنين على القرى السياحية فى تلك الفترة بعد شهور من الحظر للظروف التى مر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تأكد جودة خلال زيارته من تواجد الطاقم الطبي والأدوية والمستلزمات وتصادف وجود مصابين بقسم الطوارئ بالمستشفى نتيجة حادث انقلاب سيارة، نتج عنه اصابة ٣ مواطنين تعامل معهم الفريق الطبي.

واطمأن وكيل الوزارة على حالة مصابي الحادث، تراوحت اصابتهم بين الكدمات والسحاجات المتفرقة بالجسم وقدم جودة الشكر للفريق الطبى واثنى على تعاملهم مع الحالات.

وأكد جودة على أهمية الالتزام بالتواجد طبقا للنوبتجيات خلال الايام القادمة وخصوصا اجازة عيد الاضحى لان محافظة السويس تخدم عده طرق وقد يتجه المواطنين لقضاء عطله العيد مع اسرهم وتحسبًا لأى حادث لاقدر الله وأكد على جاهزيه المستشفى لاستقبال اى طوارئ.

هذا بجانب استمرار المستشفى بتقديم الخدمات الطبية لعلاج وعزل ومتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد سواء داخل المستشفى او مرضى العزل المنزلي.
الدكتور فيصل جودة،
الدكتور فيصل جودة،
الدكتور فيصل جودة،
الدكتور فيصل جودة،
الدكتور فيصل جودة،
الدكتور فيصل جودة،

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