35 إصابة جديدة بكورونا لكوريين عادوا من العراق

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أنه جرى أمس تأكيد 35 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بين عمال كوريا الجنوبية الذين كانوا يعملون في مواقع التشييد في العراق، وعادوا إلى وطنهم أمس الأول الجمعة.عادت طائرتان عسكريتان إلى البلاد يوم الجمعة، وعلى متنهما 293 من عمال كوريا الجنوبية في العراق، وقد تم سابقًا اكتشاف 36 مصابًا من بينهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.وقالت السلطات الصحية، أمس السبت، إنه جرى تأكيد إصابة إجمالي 71 من بين العمال الـ293 عاملًا بالفيروس، حتى الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.وجاءت نتائج اختبارات كورونا سلبية لـ211 شخصًا، وتجري حاليًا اختبارات لـ11 شخصًا متبقيين، مرة أخرى.وسيتم العمال المصابين إلى المؤسسات الطبية أو مراكز للعلاج، وسيخضع العمال أصحاب النتائج السلبية، للعزل الصحي في مرافق إقامة مؤقتة لمدة أسبوعين.يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تلزم جميع الأجانب الوافدين من بنجلاديش وباكستان وكازاخستان وقيرجيزستان والفلبين وأوزبكستان بتقديم شهادة تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، بشرطة ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 48 ساعة قبل الوصول إلى الأراضي الكورية.ويخضع جميع الأجانب الوافدين من هذه الدول لاختبار كورونا مرة أخرى في غضون 3 أيام من دخولهم كوريا الجنوبية.