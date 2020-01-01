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المبعوث الأمريكى يبدأ مهمة للضغط من أجل محادثات سلام فى أفغانستان

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:16 ص
زلماي خليل زاد
زلماي خليل زاد
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن أرسلت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في مهمة للضغط من أجل عقد محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان، مشيرة إلى أنه سيزور كابول خلال جولة تشمل خمسة بلدان.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن خليل زاد غادر يوم الجمعة متوجهًا إلى الدوحة وكابول وإسلام أباد وأوسلو وصوفيا.

وتقلص الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان بناء على اتفاق أبرمته مع الحركة في فبراير.

ويهدف الاتفاق لتمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام رسمية بين الحركة والحكومة الأفغانية، وتهدف مهمة خليل زاد إلى جمع الطرفين على مائدة واحدة.

ويخطط المبعوث الأمريكي للضغط من أجل التوصل لاتفاق بشأن تبادل السجناء، وخفض العنف، وهما قضيتان أعاقتا التقدم نحو إطلاق محادثات السلام.

وكان خليل زاد ندد يوم الأربعاء بهجوم لقوات الحكومة الأفغانية أودى بحياة 45 شخصًا منهم مدنيون في غارات جوية على مقاتلي طالبان بإقليم متاخم لإيران في غرب البلاد.

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