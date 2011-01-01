انطلاق برنامج لتكريم رائد الحقوق المدنية الأمريكى جون لويس

انطلق بقداس صباحي، برنامج يستمر ستة أيام، لتكريم عضو الكونجرس الأمريكي والناشط الحقوقي البارز جون لويس، وأقيم القداس في مسقط رأس لويس بمدينة تروي، في ولاية ألاباما.ودعت عائلة لويس وأصدقاؤه وكبار الشخصيات المحلية، الناشط الحقوقي وعضو الكونجرس عن ولاية جورجيا، والذي وافته المنية يوم 17 يوليو عن 80 عامًا، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».ولد لويس، الذي كان ابنا لمزارع، في ولاية ألاباما في عام 1940، ويعتبر واحدًا من أبرز نشطاء الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وشارك وهو طالب جامعي في اعتصامات ومسيرات احتجاجًا على التمييز العنصري، رغم المواجهة العنيفة من الشرطة.وواصل مسيرته مؤيدًا لأنشطة مارتن لوثر كينج، جونيور، للاحتجاج غير العنيف طوال فترة وجوده في الكونجرس، وقد نال وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة في عام 2011.وسيسجى جثمان الراحل بعد غد الإثنين، والثلاثاء، أعلى درجات السلم الشرقية لمبنى الكابيتول بواشنطن ليلقي الناس عليه النظرة الأخيرة، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.ولم تؤكد كايلي ماكناني، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إذا كان سيذهب إلى الكابيتول لتأبين لويس.ومن المقرر إقامة مراسم رسمية وقداس جنائزي في ولاية جورجيا يومي الأربعاء والخميس.