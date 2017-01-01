المكسيك تسجل 6751 إصابة و729 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 6751 إصابة و729 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وسط تراجع طفيف مقارنة مع أرقام الأيام الماضية.وأفادت الوزارة، في بيانات جديدة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6751، مقابل 7573 في إحصائية الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 385036.وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 729 حالة، مقابل 737 الجمعة، ليبلغ نقطة 43374.وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.