السعودية.. تغريم 16 شخصًا لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح

أعلن الأمن العام السعودي عن فرض عقوبة مالية بحق 16 شخصًا بتغريم كل منهم مبلغ 10000 ريال، لدخولهم المشاعر المقدسة دون تصريح.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" فقد أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، أن 16 شخصًا خالفوا خلال الأيام السبعة الماضية، التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بموسم حج هذا العام.وأضاف أنه تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بحق أولئك المخالفين، وذلك بتغريم كل منهم عشرة آلاف ريال.وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدا أن رجال الأمن يفرضون طوقا أمنيا محكما على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها.