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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول الإعصار هانا إلى ولاية تكساس الأمريكية وسط تحذيرات من حدوث فيضانات

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:12 ص
إعصار هانا
إعصار هانا
وكالات
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قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن أول إعصار أطلسي لهذا الموسم قد وصل إلى اليابسة جنوبي ولاية تكساس، تصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح أمس السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.

وأوضح مركز الأعاصير أن الإعصار وصل إلى جزيرة "بادر" الحاجزة، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترا جنوب "بورت مانسفيلد"، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا.

وتم في وقت سابق إصدار تحذير من اشتداد العاصفة بامتداد ساحل تكساس من بورت مانسفيلد إلى سارجنت، التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شمال بورت مانسفيلد.

وقال مركز الأعاصير في تقرير قبل ساعة من وصول الإعصار إلى اليابسة: "من المتوقع أن يؤدي الإعصار هانا إلى سقوط أمطار غزيرة، على أجزاء من جنوب ولاية تكساس، وشمال شرق المكسيك"، وحذر من أن هذه الأمطار ستؤدي إلى فيضانات.

وفي غضون ذلك، وفي المحيط الهادئ، يتجه الإعصار دوجلاس إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترا في الساعة.

وتتوقع السلطات أن تضعف قوة الإعصار، وهو من الفئة الثانية، ليصل إلى عاصفة مدارية قبل أن يمر بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.

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