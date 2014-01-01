حظر تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية

حظرت وزارة الداخلية السودانية، تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس منذ يناير 2014 وحتى أبريل 2019، وأوقفت كافة معاملاتهم لحين مراجعة السلطات المختصة.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" يأتي هذا في إطار مراجعة كافة جوازات السفر التي منحت لأجانب في البلاد خلال فترة حكم نظام عمر البشير، التي استمرت من يونيو 1989 حتى أبريل 2019.وبدأت هذه الإجراءات مطلع العام الجاري بعد اكتشاف تجاوزات قانونية وعمليات فساد كبيرة في منح الجوازات السودانية، مما أضر كثيرا بسمعة السودان وبهيبة السيادة.وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الذين حصلوا على جوازات سودانية بطريقة غير مشروعة يزيد عن 50 ألف شخص، من بينهم عرب وأفارقة وآسيويون.وفي وقت سابق شكلت لجنة فنية جديدة لمراجعة كافة عمليات تجنيس الأجانب، التي تمت خلال السنوات الثلاثين الماضية.وكانت مصادر ذكرت لـ"سكاي نيوز عربية" في وقت سابق أن عمليات منح الجوازات للأجانب شهدت فوضى كبيرة خلال سنوات حكم البشير، مشيرة إلى أن قرارات المنح كانت تأتي من جهات سيادية عليا وأحيانا تتم عبر وسطاء مقربين من أحد أشقاء البشير.وتشير تقارير مؤكدة إلى أن بعض أقرباء وأشقاء البشير ونافذين كبار في حزب المؤتمر الوطني تورطوا في عمليات منح الجواز السوداني لمجموعات إرهابية وإخوانية من دول عربية وأفريقية، بعضها شارك في عمليات هدفت إلى ضرب الأمن العربي والإقليمي.