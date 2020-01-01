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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس البرازيلى ينجو من فيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:50 ص
جايير بولسونارو
جايير بولسونارو
وكالات
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قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجري له جاءت سلبية، وذلك بعد أسابيع من بقائه رهن العزل الصحي في مقر إقامته إثر إصابته بالفيروس.

وحسبما أفاد موقع " سكاي نيوز عربية"، قال بولسونارو إن نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية ولم يحدد الرئيس البرازيلي موعد اجراء الفحص ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وأجريت لبولسونارو عدة فحوص هذا الشهر، وجاءت نتائجها إيجابية 3 مرات، من بينها تشخيص مبدئي في السابع من يوليو، أثبت إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين يخضع لعزل صحي جزئي في المقر الرئاسي، ويقوم بمهامه الرسمية عبر مؤتمرات الفيدبو، لكنه كان يخرج من مقر الإقامة بين الحين والآخر.

وتأتي إصابة بولسونارو بين أكثر من 2.3 مليون حالة إصابة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأودى وباء كورونا بحياة أكثر من 85 ألف شخص في البرازيل.

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