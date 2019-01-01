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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتكلفة 17.5 مليار جنيه.. المخطط الكامل لمشروع تطوير«جزيرة الوراق»

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:27 ص
جزيرة الوراق
جزيرة الوراق
علا العلاف
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دخلت مصر عهدًا جديدًا فيما يتعلق بتطوير مناطقها وأحيائها وبنيتها التحتية، والقضاء بشكل كامل ونهائي على العشوائيات بما تفرزه من بيئة صحية متدنية تشكل خطرًا على حياة الإنسان.

وبعد الانتهاء من تطوير مناطق عديدة على رأسها القاهرة الفاطمية على سبيل المثال، اتجهت الحكومة إلى منطقة مثلث ماسبيرو، عازمة على إضفاء صورة أكثر حضاريةً على المثلث الذي ظل لسنوات طويلة غارقًا في العشوائية.

وانتهت الحكومة من وضع تصور كامل لتطوير«جزيرة الوراق»، وتوفير جميع الخدمات لأهالي المنطقة، واضعة أمامهم 3 خيارات جميعها في صالحهم، يتمثل الخيار الأول في صرف تعويضات مجزية للاستغناء عن الأراضي داخل الجزيرة، والثاني توفير وحدات سكنية بديلة «55 وحدة في مدينة العبور، و20 وحدة في مدينة 6 أكتوبر»، أما الخيار الثالث فيتعلق بالأهالي الذين لا يرغبون في ترك جزيرتهم، وهو أن يبتعدوا لفترة مؤقتة عن منازلهم لحين الانتهاء من التطوير، ثم يعودون.

المتابعون لما يحدث في الوراق على أرض الواقع قالوا إن تأخر البدء في المشروع يرجع لسبب جوهري وهو أن بعض الأهالي تأخروا في تسليم أراضيهم، ومن ثم تأخرت عملية البدء في الإنشاءات، مشيرين إلى أن الأهالي تأخروا في تحديد موقفهم والرد على الحكومة.

ويشمل ملف تطوير«جزيرة الوراق» تطوير كل المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس بالجزيرة بوجه عام، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدينة بالكامل، وتطوير جميع الخدمات، بما يشبه طفرة إنشائية كاملة من حيث الجمال والتميز.

ويوضح المخطط المقترح للجزيرة، أن التكلفة الاقتصادية الأولي تقدر بـ 17.5 مليار جنيه مصري، وهذه التكلفة تشمل: المناطق الخضراء والمفتوحة «مليار و100 مليون جنيه»، المرافق والترفيق «4 مليارات جنيه»، إنشاء شبكة الطرق «400 مليون جنيه»، إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية «5 مليارات جنيه»، تعويض الأهالي عن أراضيهم «7 مليارات جنيه».

كما قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.

وبلغ عدد طلبات البيع بالتراضي 1762 طلبًا لمساحة 802 فدان، فيما بلغ عدد الطلبات الإيجابية 277 طلبًا لمساحة 384 فدانًا، وبلغ عدد الطلبات السلبية 524 طلبًا لمساحة 122 فدانًا، وبلغت الطلبات التي تحت الفحص عدد 961 طلبًا لمساحة 296 فدانًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلبات المقدمة للسجل العيني 1866 طلبًا، حتى غلق باب التقدم للسجل العيني بتاريخ 15 يونيو 2019.

وفي 6 مايو 2019، سددت الحكومة مبلغ 14 مليون جنيه لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، قيمة المنشآت البديلة اللازمة لتجنب تأثير الارتفاعات على نشاط القوات المسلحة.

وبعدها بشهر تقريبًا، وبالتحديد يوم 10 يونيو 2019 صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد أقصى ارتفاع مسموح لجزيرة الوراق.

كما تم التنسيق مع قيادات الأمن ومديرية أمن الجيزة على تواجد عنصر أمني لتأمين الأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها، وتحقيق مبدأ التواجد الأمني على الجزيرة والمحافظة على ما تم من أعمال لعدم تكرار التعدي على الأراضي مرة أخرى.
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق

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