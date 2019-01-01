بتكلفة 17.5 مليار جنيه.. المخطط الكامل لمشروع تطوير«جزيرة الوراق»
الأحد 26/يوليه/2020 - 07:27 ص
علا العلافطباعة
دخلت مصر عهدًا جديدًا فيما يتعلق بتطوير مناطقها وأحيائها وبنيتها التحتية، والقضاء بشكل كامل ونهائي على العشوائيات بما تفرزه من بيئة صحية متدنية تشكل خطرًا على حياة الإنسان.
وبعد الانتهاء من تطوير مناطق عديدة على رأسها القاهرة الفاطمية على سبيل المثال، اتجهت الحكومة إلى منطقة مثلث ماسبيرو، عازمة على إضفاء صورة أكثر حضاريةً على المثلث الذي ظل لسنوات طويلة غارقًا في العشوائية.
وانتهت الحكومة من وضع تصور كامل لتطوير«جزيرة الوراق»، وتوفير جميع الخدمات لأهالي المنطقة، واضعة أمامهم 3 خيارات جميعها في صالحهم، يتمثل الخيار الأول في صرف تعويضات مجزية للاستغناء عن الأراضي داخل الجزيرة، والثاني توفير وحدات سكنية بديلة «55 وحدة في مدينة العبور، و20 وحدة في مدينة 6 أكتوبر»، أما الخيار الثالث فيتعلق بالأهالي الذين لا يرغبون في ترك جزيرتهم، وهو أن يبتعدوا لفترة مؤقتة عن منازلهم لحين الانتهاء من التطوير، ثم يعودون.
المتابعون لما يحدث في الوراق على أرض الواقع قالوا إن تأخر البدء في المشروع يرجع لسبب جوهري وهو أن بعض الأهالي تأخروا في تسليم أراضيهم، ومن ثم تأخرت عملية البدء في الإنشاءات، مشيرين إلى أن الأهالي تأخروا في تحديد موقفهم والرد على الحكومة.
ويشمل ملف تطوير«جزيرة الوراق» تطوير كل المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس بالجزيرة بوجه عام، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدينة بالكامل، وتطوير جميع الخدمات، بما يشبه طفرة إنشائية كاملة من حيث الجمال والتميز.
ويوضح المخطط المقترح للجزيرة، أن التكلفة الاقتصادية الأولي تقدر بـ 17.5 مليار جنيه مصري، وهذه التكلفة تشمل: المناطق الخضراء والمفتوحة «مليار و100 مليون جنيه»، المرافق والترفيق «4 مليارات جنيه»، إنشاء شبكة الطرق «400 مليون جنيه»، إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية «5 مليارات جنيه»، تعويض الأهالي عن أراضيهم «7 مليارات جنيه».
كما قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وبلغ عدد طلبات البيع بالتراضي 1762 طلبًا لمساحة 802 فدان، فيما بلغ عدد الطلبات الإيجابية 277 طلبًا لمساحة 384 فدانًا، وبلغ عدد الطلبات السلبية 524 طلبًا لمساحة 122 فدانًا، وبلغت الطلبات التي تحت الفحص عدد 961 طلبًا لمساحة 296 فدانًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلبات المقدمة للسجل العيني 1866 طلبًا، حتى غلق باب التقدم للسجل العيني بتاريخ 15 يونيو 2019.
وفي 6 مايو 2019، سددت الحكومة مبلغ 14 مليون جنيه لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، قيمة المنشآت البديلة اللازمة لتجنب تأثير الارتفاعات على نشاط القوات المسلحة.
وبعدها بشهر تقريبًا، وبالتحديد يوم 10 يونيو 2019 صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد أقصى ارتفاع مسموح لجزيرة الوراق.
كما تم التنسيق مع قيادات الأمن ومديرية أمن الجيزة على تواجد عنصر أمني لتأمين الأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها، وتحقيق مبدأ التواجد الأمني على الجزيرة والمحافظة على ما تم من أعمال لعدم تكرار التعدي على الأراضي مرة أخرى.
وبعد الانتهاء من تطوير مناطق عديدة على رأسها القاهرة الفاطمية على سبيل المثال، اتجهت الحكومة إلى منطقة مثلث ماسبيرو، عازمة على إضفاء صورة أكثر حضاريةً على المثلث الذي ظل لسنوات طويلة غارقًا في العشوائية.
وانتهت الحكومة من وضع تصور كامل لتطوير«جزيرة الوراق»، وتوفير جميع الخدمات لأهالي المنطقة، واضعة أمامهم 3 خيارات جميعها في صالحهم، يتمثل الخيار الأول في صرف تعويضات مجزية للاستغناء عن الأراضي داخل الجزيرة، والثاني توفير وحدات سكنية بديلة «55 وحدة في مدينة العبور، و20 وحدة في مدينة 6 أكتوبر»، أما الخيار الثالث فيتعلق بالأهالي الذين لا يرغبون في ترك جزيرتهم، وهو أن يبتعدوا لفترة مؤقتة عن منازلهم لحين الانتهاء من التطوير، ثم يعودون.
المتابعون لما يحدث في الوراق على أرض الواقع قالوا إن تأخر البدء في المشروع يرجع لسبب جوهري وهو أن بعض الأهالي تأخروا في تسليم أراضيهم، ومن ثم تأخرت عملية البدء في الإنشاءات، مشيرين إلى أن الأهالي تأخروا في تحديد موقفهم والرد على الحكومة.
ويشمل ملف تطوير«جزيرة الوراق» تطوير كل المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس بالجزيرة بوجه عام، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدينة بالكامل، وتطوير جميع الخدمات، بما يشبه طفرة إنشائية كاملة من حيث الجمال والتميز.
ويوضح المخطط المقترح للجزيرة، أن التكلفة الاقتصادية الأولي تقدر بـ 17.5 مليار جنيه مصري، وهذه التكلفة تشمل: المناطق الخضراء والمفتوحة «مليار و100 مليون جنيه»، المرافق والترفيق «4 مليارات جنيه»، إنشاء شبكة الطرق «400 مليون جنيه»، إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية «5 مليارات جنيه»، تعويض الأهالي عن أراضيهم «7 مليارات جنيه».
كما قدرت دراسة الجدوى الإيرادات الكلية بما يساوي 122.54 مليار جنيه مصري، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.
وبلغ عدد طلبات البيع بالتراضي 1762 طلبًا لمساحة 802 فدان، فيما بلغ عدد الطلبات الإيجابية 277 طلبًا لمساحة 384 فدانًا، وبلغ عدد الطلبات السلبية 524 طلبًا لمساحة 122 فدانًا، وبلغت الطلبات التي تحت الفحص عدد 961 طلبًا لمساحة 296 فدانًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلبات المقدمة للسجل العيني 1866 طلبًا، حتى غلق باب التقدم للسجل العيني بتاريخ 15 يونيو 2019.
وفي 6 مايو 2019، سددت الحكومة مبلغ 14 مليون جنيه لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، قيمة المنشآت البديلة اللازمة لتجنب تأثير الارتفاعات على نشاط القوات المسلحة.
وبعدها بشهر تقريبًا، وبالتحديد يوم 10 يونيو 2019 صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد أقصى ارتفاع مسموح لجزيرة الوراق.
كما تم التنسيق مع قيادات الأمن ومديرية أمن الجيزة على تواجد عنصر أمني لتأمين الأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها، وتحقيق مبدأ التواجد الأمني على الجزيرة والمحافظة على ما تم من أعمال لعدم تكرار التعدي على الأراضي مرة أخرى.
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق
مخطط جزيرة الوراق