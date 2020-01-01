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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: ملف التصالح فى مخالفات البناء على رأس أولويات المحافظة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:24 ص
اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مساء أمس السبت، بمقر ديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لبحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة في الفترة الراهنة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

وقال محافظ الغربية، إن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي علي رأس أولويات المحافظة باعتباره أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا شديدًا في الفترة الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شدد رحمي، خلال الاجتماع على تكثيف المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمدن أعمال استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح فى مخالفات البناء وفحصها للتأكد من استيفاء الأوراق وتحديث سجلات المخالفات بشكل دوري.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين، وكذلك أعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد حفاظا على المظهر الحضارى والقضاء على المظاهر العشوائية غير اللائقة، وإنذار المخالفين للقرارات الصادرة بهذا الشأن بالتعرض للعقوبات المقررة وفقا للقانون.

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