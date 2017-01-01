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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الدكتور طارق شوقى: الاستثمار فى التعليم هو النظام الجديد

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:30 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
سناء إسماعيل
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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن نجاح أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية بكامل مؤسساتهان مهنئًا أولياء الأمور بعبور مرحلة الامتحانات في ظل جائحة "كورونا".

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التجربة أفرزت إيجابيات كبيرة يجب الحفاظ عليها خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "الدرس المستفاد في ظل إجراء هذه التجربة أن الدولة المصرية قادرة وأن مصر فعلًا تستطيع أن تقوم بشياء كثيرة ولكن أن يكون مصدرها الثقة في ذلك دائمًا والعمل الدؤوب".

وحول مستقبل النظام التعليمي في العام الدراسي 2020-2021 والأقرب لما تم الاستقرار عليه، قال الوزير: "سنعلن نظام التعليم للعام الدراسي المقبل سبتمبر المقبل، ومن ضمن ما نفكر فيه نظام التعليم المدمج في ظل مشكلة جائحة "كورونا" والتي تمس العالم أجمع ولدينا خيارات كثيرة تتعلق بكل مرحلة تعليمية فتطبيق التعليم المدمج لا يشمل قطاعات أخرى مثل الصفوف من "kg1" وحتى الثالث الابتدائي، حيث سيذهبون للمدارس بصورة طبيعية".

وأوضح أن ما ستشهده الثانوية العامة مستقبلًا يعد تطوير وتحسين ما يمكن تحسينة، رافضًا اختزال التطوير في التكنولوجيا عبر "التابلت" وغيرها من المصادر، مؤكدًا أن هذا الشق جزء وليس كل شيء والجانب الأكبر هو عملية البناء في فكرة التعليم في هذه المرحلة الخاصة جدًا من عمر الطلاب عبر تغيير الثقافة من فكرة الدرجات إلى تنمية المهارات عبر تحسين مخرجات التعليم وبنائها وهذا ماحدث منذ عام 2018.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الاستثمار في التعليم سيكون هو النظام التعليمي الجديد، لافتًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل إلكتروني.

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