سويسرا.. مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة فى جبال الألب

ذكرت الشرطة السويسرية، أن طائرة صغيرة تحطمت في جبال الألب، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الضحايا مواطنين اثنين سويسريين وآخرين نمساويين تتراوح أعمارهم بين 46 و66 سنة.وأبلغ أحد الشهود الشرطة بعد أن شاهد الطائرة وهي تهبط في منطقة جليتشيرسبيتز، وهي شق بالوادي بطول 3063 مترا في كانتون فاليه بالقرب من الحدود الإيطالية.وعثر رجال الإنقاذ، الذين تم نقلهم إلى موقع الحادث بطائرة هليكوبتر، على القتلى الأربعة.ونشرت الشرطة صورة تظهر حطام الطائرة فوق حافة صخرية على نهر جليدي منحدر، وقالت الشرطة في بيانها إن سبب الحادث قيد التحقيق الآن.