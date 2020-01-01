الجيش الأردنى يعلن إحباط عملية تسلل من سوريا وضبط كميات من الحشيش

أعلن الجيش الأردني، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، إحباط عملية تسلل لعدد من الأشخاص حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.وقال الجيش الأردني، في بيان صحفي، إن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية، طبقت قواعد الاشتباك مع هؤلاء المتسللين، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وأضاف البيان، أن أحد المتسللين أصيب بجراح، فيما تراجع البقية إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضُبط 252 كف حشيش وحُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.